Ritiro del prodotto alimentare da nota catena di supermercati | marca lotto e motivi del richiamo

totale dal mercato per grave rischio. È di queste ore la notizia della decisione delladiscount Penny Market di togliere dal mercato unmolto amato dai bambini. Si tratta di un alimento che molto spesso si trova nelle nostre cucine, particolarmente amato dai più piccoli e non solo. Mangiato spesso per merenda o per accompagnare la visione di un film.Stiamo parlando di popcorn. Nel dettaglio Penny Market ha annunciato ilimmediato di undi mais per popcorn a proprio marchio. Il motivo è la presenza dell’insetticida acaricida primifos metile (pirimiphos-methyl), sostanza non adatta al consumo umano in dosi elevate.Leggi anche: Formaggio richiamato daie perché è stato ritiratoLa decisione delladi discount sul mais per popcornIlmais per popcorn Penny Market a rischio è confezionato in buste da 500 grammi con il numero di310325.