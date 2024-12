Spazionapoli.it - Raspadori-Juve, ora il Napoli apre: sul tavolo Danilo e un altro giocatore

Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato – Lantus continua a essere in pressing per Giacomoe mette sul piattoe un: ilora sembra riflettere sulla situazione.Mancano circa due settimane all’inizio della sessione di calciomercato di gennaio ma in casasono molteplici le voci riguardanti il club partenopeo, sia in entrata che in uscita. Tanti i nomi accostati al club azzurro, soprattutto legati al reparto difensivo: da Jakub Kiwior a Ardian Ismajli, passando per. Quest’ultimo, di proprietà dellantus, potrebbe clamorosamente liberarsi dai bianconeri (clicca qui per tutte le ultime novità) e, per questo, c’è la possibilità che possa aprirsi un asse di mercato infuocato trae Torino.A tal riguardo, la situazione potrebbe essere legata al destino di Giacomo: l’attaccante di proprietà del presidente Aurelio De Laurentiis è da tempo nel mirino di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, rispettivamente uomo mercato e tecnico della Vecchia Signora.