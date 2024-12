Piazza Affari in calo | Ftse Mib scende dell' 178% spread Btp-Bund in ribasso

Quotidiano.net - Piazza Affari in calo: Ftse Mib scende dell'1,78%, spread Btp-Bund in ribasso

Seduta turbolenta per, maglia nera d'Europa con l'indiceMib in'1,78% a 33.787 punti. Inanche lotra Btp etedeschi, sceso a 117,2 punti contro i 118 segnati in apertura e i 115a chiusura precedente. In crescita però di 7,2 punti al 3,47% il rendimento annuo italiano e di 5,8 punti al 2,3% quello tedesco. Brillanti gli scambi per oltre 3,13 miliardi di euro di controvalore. Come gli altri mercati europei il listino milanese ha scontato oggi la frenataa Fed sui prossimi tagli del 2025, che ha invece affossato Wall Street nella vigilia. Determinante anche il tonfo del Real brasiliano, che ha penalizzato Tim (-7,86%) nel giorno'offerta vincolante del Mef e di Retelit su Sparkle, e Stellantis (-3%), frenata anche daldel 10,8%e vendite di auto in Europa in novembre.