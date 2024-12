Liberoquotidiano.it - "Open Arms? Perché Salvini spera di essere condannato": la sparata di Giannini (e la reazione di Parenzo) | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Domani Matteova a processo pere saprà se i giudici di Palermo lo condanneranno a 6 anni di carcere per sequestro di persona. A L'aria che tira, su La7, Davidmostra in studio la maglietta nera di solidarietà al leader della Lega mostrata dai Patrioti a Bruxelles, prima del Consiglio Ue, con richiamo all'articolo della Costituzione italiana che obbliga alla difesa della patria. E poi sottolinea: "Il vicesegretario della Lega Crippa dice un cosa pericolosa, incredibile dal punto di vista istituzionale: 'siamo pronti a mobilitarci in caso di condanna'. Puòun problema per Giorgia Meloni una condanna di?", domandaa Massimo. L'editorialista di Repubblica, ospite, risponde: "Qui siamo ai limiti dell'eversione, di questo si tratta.