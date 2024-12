Quotidiano.net - Migranti, Meloni vede Rama

La premier Giorgiaha avuto ieri un breve bilaterale con il premier albanese Edi. L’Albania è uno dei Paesi candidati a entrare nell’Unione europea, oltre che partner strategico sulla gestione deigrazie all’accordo che ha portato alla costruzione di due centri Shengjin e Gjader. Un progetto difeso dalla premier ancora ieri in Senato. "Continuo a ritenere – ha detto la premier – che non è un caso se sul nostro modello c’è molta opposizione. Tra tutte le iniziative è quella che preoccupa i trafficanti di esseri umani" a cui "interessa solo fare soldi". Intanto oggi a margine del Consiglio europeo di Bruxelles si svolgerà un nuovo incontro dei paesi interessati a discutere informalmente nuove soluzioni per gestire l’immigrazione irregolare. È un secondo incontro, dopo quello che si è svolto all’ultimo vertice Ue di Bruxelles, in ottobre, per iniziativa dei capi di governo di Italia, Olanda e Danimarca, ma aperto a tutti gli altri colleghi disposti a partecipare.