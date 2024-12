Quotidiano.net - Meloni regina dei Social: supera Salvini. Schlein in calo

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 19 dicembre 2024 – Giorgiasempre più solida nella comunicazione. La Presidente del Consiglio compare per il secondo anno consecutivo in testa alla classifica con cui DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale, misura le performance dei leader politici italiani sulle principali piattaforme(Facebook, Instagram, X e TikTok). Dietro di lei Matteo, poi Giuseppe Conte e Carlo Calenda. Bisogna scendere alla quinta posizione per trovare Ellye ancora alla sesta e all’ultima per Matteo Renzi e Antonio Tajani. La classifica è ricavata in base a un punteggio di performance (DeRev Score) determinato a partire da una serie di indicatori, tra i quali la crescita dei follower, il numero di interazioni ottenute e il numero dei post pubblicati.