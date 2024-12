Thesocialpost.it - Malore allo stadio, Inter-Udinese interrotta: cosa succede

Attimi di apprensione durante la sfida di Coppa Italia tra, sospesa per alcuni minuti a causa di unche ha colpito un tifoso presente nella Curva del Meazza.L’episodio si è verificato nel corso del secondo tempo, quando Alessandro Bastoni, posizionato davanti alla Curva, ha notato l’agitazione tra i tifosi e lanciato l’allarme verso l’arbitro,rompendo immediatamente il gioco. I soccorsi sonovenuti con rapidità per prestare aiuto al tifoso, che ha richiesto cure immediate.Il match riprende e Asllani sigla il raddoppioDopo circa cinque minuti di pausa, il match è ripreso regolarmente. Proprio sul calcio d’angolo seguente alla ripresa, l’ha trovato il raddoppio con Kristjan Asllani, chiudendo di fatto il discorso qualificazione.Un momento di sport che ha ricordato come la prontezza dei giocatori e degli addetti ai lavori possa essere determinante anche fuori dal terreno di gioco.