Iltempo.it - La Russia ha una nuova base nel Mediterraneo: Siria abbandonata

Lasta ritirando sistemi di difesa aerea avanzati e altre armi sofisticate dalle sue basi ine le sta trasferendo in Libia. Lo hanno rivelato al Wall Street Journal fonti americane e libiche, confermando le ipotesi fatte nei giorni scorsi, secondo cui Mosca, dopo il crollo del regime di Bashar al Assad, avrebbe puntato sull'est della Libia per farne la suanel. Secondo le fonti, cargo russi hanno trasferito l'equipaggiamento, tra cui radar per i sistemi intercettori dei missili S-300 ed S-400, dalle basi in- usate dallacome hub per far arrivare in Africa i mercenari della ex Wagner e le armi destinate ai Paesi dove hanno esteso la loro influenza politica e militare - alle basi della Cirenaica sotto il controllo di Khalifa Haftar. Rimasta ‘scoperta' in, dove aveva installato lanavale a Tartous e laaerea a Hmeimim, Mosca si è rivolta al vecchio alleato, che già negli anni scorsi aveva ospitato centinaia di uomini della Wagner a Jufra, da impiegare nel conflitto contro Tripoli.