La Natività napoletana, un'opera a grandezza naturale in piazza Municipio

Dal 19 dicembre all’8 gennaio, in, cittadini e turisti potranno ammirare Larealizzata dai maestri artigiani dell’associazione delle Botteghe di San Gregorio Armeno – coordinati dal presidente Vincenzo Capuano – in collaborazione con i maestri sarti dell’associazione Le Mani di Napoli, le associazioni dei Maestri Ceramisti e i ragazzi del Polo della Arti Caselli Palizzi, che hanno realizzato gli abiti e le anfore presenti sulla scena della, e con gli artigiani del Borgo Orefici.L’opera è collocata al centro della, come baricentro fra Palazzo San Giacomo, il Maschio Angioino e il Porto, di fronte alla magica presenza del Vesuvio. L’opera restituisce l’immagine di una città che si pone, in queste festività natalizie, come simbolo di un messaggio di pace rivolto a tutto il mondo, che parte proprio da Napoli, esempio, nei secoli, di accoglienza e inclusione.