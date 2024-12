Ilrestodelcarlino.it - Incidente in Turchia. Assolti i vertici della Soilmec

Si è concluso con l’assoluzione di tutti gli imputati il processo per la morte sul lavoro di Marino Iannello, un tecnico deceduto nel febbraio 2017 all’età di 46 anni mentre lavorava a Galata, in, per la realizzazione del nuovo porto di Istanbul, in un cantiere, azienda del gruppo Trevi con sede a Pievesestina di Cesena. Gli imputati di omicidio colposo erano Stefano Cor, all’epoca direttore commerciale, difeso dagli avvocati Antonio Baldacci e Carlotta Mattei, Simone Trevisani (all’epoca amministratore delegatoditta) e Stefano Trevisani (all’epoca presidente), entrambi difesi dagli avvocati Nicola Mazzacuva e Mario Gabriele Di Giovanni, e Riccardo Losappio (all’epoca direttore generale), difeso da Mario Zanchetti di Milano; imputata anche la, difesa dall’avvocato Domenico Pulitanò.