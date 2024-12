Bergamonews.it - Il Teatro è servito: due appuntamenti con la compagnia La Voce delle Cose

Bergamo. La quarta edizione de “Il”, rassegna teatrale per l’infanzia e l’adolescenza, prosegue la sua programmazione sabato 21 e domenica 22 dicembre, con laLa, che propone un laboratorio e uno spettacolo.Sabato 21 dicembre alle 16.30, presso la Sala Civica Sant’Agata, si terrà ASSEMBLAGGI 3D un laboratorio pratico della durata di due ore dedicato alle arti visive e al loro rapporto con gli oggetti.I partecipanti potranno produrre opere con la tecnica dell’assemblaggio di oggetti rotti, consumati, smontati, parzialmente riconoscibili o mai visti così. Le loro qualità plastiche (forma, dimensione e colore) guidano a una diversa percezione, la loro possibilità di molteplici combinazioni permette di creare figure, ambienti e situazioni. In questo laboratorio entrano in gioco oggetti e materiali di piccole dimensioni fissati su supporti di plastilina, che consentono la realizzazione di figure tridimensionali in grado di restare verticali e permettere una collocazione nello spazio.