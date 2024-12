Liberoquotidiano.it - "Ecco le conseguenze economiche": Jannik Sinner rischia anche di essere spennato

Il continuo odio mostrato da Nick Kyrgios controviola il codice di condotta Atp. Per lo meno secondo i tifosi del 23enne altoatesino. Un gruppo di loro ha deciso di rivolgersi all'associaizone con una lettera in cui si chiede di prendere provvedimenti contro Kyrgios: “Con questo appello, un gruppo di sportivi che ama e segue il tennis chiede all'Atp di prendere posizione in maniera formale e sostanziale riguardo ai continui attacchi, alla diffamazione e ai messaggi d'odio di Nick Kyrgios nei confronti dei suoi colleghi — si legge nella nota —. Il ruolo dello sport e di quelli che lo rappresentano, è di rispettare i valori fondanti di rispetto e lealtà”. E ancora: “Nessuno ha il diritto di privare lo sport di queste pietre miliari che lo definiscono, e dalle quali le persone sono ispirate per un mondo migliore e a cui i giovani possono guardare come modelli di vita — hanno concluso i tifosi dinella lettera — Siamo costernati e preoccupati dalla malvagie espressioni di Nick Kyrgios,in memoria degli atti violenti avvenuti per mano di fanatici fomentati dall'odio.