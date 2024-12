Quotidiano.net - Dosso rallentatore italiano trasforma l'energia cinetica in elettricità

L’invenzione è tutta italiana: uncapace di immagazzinare l’delle auto in fase di frenata. E parte da un’idea di fondo: abbiamo un enorme giacimento sotto i nostri piedi, e non sempre ci rendiamo conto delle sue potenzialità: le strade. I numeri lo confermano: in ogni rotatoria media o corsia di rallentamento, vengono dispersi circa 500mila kWh diogni anno. Da qui l’idea: perché non fare in modo che l’(cioè quella prodotta in movimento) diventi? È possibile riuscirci, grazie al traffico. L’idea può apparire estrosa, ma in realtà è talmente concreta ed efficace da essere stata abbracciata da Autostrade per L’Italia. L’idea di partenza è questa: quando si frena il veicolo perde velocità e la suadiminuisce, ma viene dissipata in calore dagli stessi freni.