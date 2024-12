Lettera43.it - Dopo Amnesty anche Human Rights Watch accusa Israele di «atti di genocidio» a Gaza

Leggi su Lettera43.it

Le autorità israeliane «hanno intenzionalmente privato i civili palestinesi didi un adeguato accesso all’acqua dall’ottobre 2023, con grande probabilità causando migliaia di morti e commettendo così il crimine contro l’umanità di sterminio edi». È quanto emerge da un rapporto di 179 pagine pubblicato giovedì 19 dicembre dalla ong(Hrw), che ha sede a New York. Prima di loro, adrediè stato il rapporto di Amenesty International pubblicato a inizio dicembre.Il rapporto ha riscontrato una «politica calcolata di privazione» dell’acqua potabile e altri servizi essenzialiSecondo Hrw, le autorità israeliane avrebbero adottato misure sistematiche per privare i palestinesi didell’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici indispensabili per la sopravvivenza umana.