Donnarumma sfregiato, infortunio horror: scarpata in faccia, com'è ridotto | Video

Poco meno di 20 minuti. Così è durata la partita Monaco-Psg per Gigio, che dopo essere stato protagonista di un battibecco contro l'attaccante del Lione, Mikautadze, che gli aveva esultato indopo il gol a lui segnato con lo scavetto, il portiere è stato colino in pieno volto dall'ex Torino Singo in un contrasto di gioco. Per lui 10 punti di sutura sulla guancia destra e alcune ferite per lain volto, come rivelato da Rmc Sport. La cosa drammatica è che il colpo di Singo non è stato sanzionato nemmeno con il giallo. Così il giorno dopo Le Parisien è tornato sull'episodio: “Non ha ricevuto alcuna sanzione dall'arbitro Letexier”. Wilfred Singo should be banned from playing football for at least 6months No way no card was given to this tackle on Gigio