Linkiesta.it - Dillo con una bottiglia

Leggi su Linkiesta.it

Succede a tanti di aspettare il Natale come l’occasione giusta per dire qualcosa di speciale a una persona speciale. Un ringraziamento, un pensiero di amore o di affetto, un augurio che non sia un semplice “buone feste” ma un vero messaggio di speranza. E succede a tanti che, arrivato il momento di comporre un biglietto, le parole non arrivano. Così come non arriva l’idea giusta per un regalo. Una, come un mazzo di fiori, in queste occasioni può parlare per noi. Ci sono bottiglie indicate per dire cose diverse: un vino rosso “serio” e rigoroso per un ringraziamento formale, una birra per mandare un pensiero a un amico lontano, uno spumante per dichiarare un amore. Abbiamo provato a raccoglierle così, per regalare idee a chi deve fare un regalo.Grazie!A volte è la parola più difficile da dire, a volte la più spontanea.