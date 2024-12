Lettera43.it - Crédit Agricole, Olivier Gavalda sarà ceo della banca da maggio 2025

Il consiglio di amministrazione diha nominatonuovo ceo a partire da, dopo l’assemblea generale degli azionisti in programma il 14. Nel colossorio francese dal 1988 e attualmente deputy chief executive officer diS.A., succederà a Philippe Brassac.Ha ricoperto svariati ruoli in diverse società del Gruppoha trascorso l’intera carriera presso, iniziando indu Midi dove ha ricoperto le posizioni di responsabile Progetto organizzazione, responsabile Filiale, responsabile Formazione e responsabile Marketing. Nel 1998 è entrato inIle-de-France come direttore regionale, poi nel 2002 è stato nominato vice direttore generale diSud Rhone-Alpes, responsabile dello Sviluppo e delle Risorse umane.