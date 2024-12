Panorama.it - Cdp presenta il nuovo Piano Strategico 2025-2027: risorse per 81 miliardi

Leggi su Panorama.it

Promuovere la competitività del sistema economico italiano, garantire sicurezza economica e autonomia strategica, rafforzare la coesione sociale e territoriale e favorire una transizione equa verso la sostenibilità. Sono questi i quattro pilastri deldi Cassa Depositi e Prestiti (CDP), approvato oggi dal Consiglio di Amministrazione presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Dario Scannapieco.Ilnasce in un momento cruciale per l’Europa e l’Italia, alle prese con sfide globali come il calo demografico, l’aumento della domanda energetica, la dipendenza dall’estero per le materie prime critiche e un contesto finanziario caratterizzato da tassi di interesse in crescita. Per affrontare questi scenari, CDP punta a intensificare il supporto alle imprese, avvicinarsi ulteriormente ai territori e rafforzare il ruolo di motore dello sviluppo nazionale, in un’ottica di impatto positivo, sostenibilità e innovazione digitale.