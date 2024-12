Ilrestodelcarlino.it - Carpi si gode il fattore Gerbi 7 reti all’andata come i big

Settee 4 assist nelle 19 gare del girone di andata in cui è stato sempre presente. Erikè stato il trascinatore delin questi primi 4 mesi,a Sestri, dove ha timbrato la terza rete dopo aver servito due magnifici assist a Contiliano e Puletto nei primi due gol. Un rendimento da top player quello dell’attaccante piemontese classe 2000, che in un girone ha più che raddoppiato i 3 centri (in 26 gare) del campionato scorso a Lumezzane e che è già a un passo dal suo record di 8 in 38 gare con la Pro Sesto nel 2022-23. I 7 gol li ha distribuiti in 6 gare che sono coincise con 5 vittorie e un pari, ovvero 16 dei 24 punti totali del: dopo la rete nel 2-2 col Rimini, l’ex juventino ha griffato le vittorie con Pontedera e Arezzo e le tre in trasferta a Pineto (doppietta), Legnago e Sestri.