Basket in C la Pallacanestro Femminile Pisa cede in casa con Firenze dopo un supplementare

, 19 dicembre 2024 – Sfumaunin serie C l’ultima vittoria dell’anno, per la, opposta inalla, nella gara prente alla pausa natalizia. Le ragazze di coach Zari, pur avendo la possibilità di condurre la seconda metà del match, non sono mai riuscite ad allungare il passo, permettendo alle avversarie di rimanere in scia e di affermarsi in volata. LA CRONACA – Il primo quarto si apre con una tripla di Benedettini che fa ben sperare, matorna ben presto in partita, grazie anche ad un parzialeno di 1 su 6 ai liberi, che permette alle avversarie terminare in pareggio (12-12). Nel secondo periodo riaffiorano le difficoltà già riscontrate a Prato, con un gioco frenetico e troppo spesso finalizzato da azioni individuali, che si sono infrante sulla zona alta delle ospiti: si va così al riposo conavanti (20-24).