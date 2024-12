Laprimapagina.it - Bari, spettacolo dal vivo e benessere animali: Conferenza stampa SIAC Europa

la, organizzazione sindacale che rappresenta le istanze di imprese e lavoratori del settore dellodale delanimale a livello europeo, ha organizzato unache si terrà nel complesso circense Imperial Royal Circus, in via Napoli 70132, giovedì 19 dicembre alle ore 16.00.La scelta ricaduta super le tematiche da affrontare, non è casuale, ospitalità, spirito multiculturale contraddistinguono la città, questo contesto di appartenenza e protezione è fondamentale per promuovere la missione della: valorizzare l’importanza dell’inclusione e della solidarietà nel settore culturale. Interverranno i seguenti relatori: Antonio Caprio, Segretario regionale Ugl, Gaetano Montico Presidente, Cosimo Tasco docente formatore per la sicurezza luoghi di lavoro, Daniele La Guardia veterinario consulente ministero della Sanità e delAnimale, Don Giovanni Robertis DiocesiBitonto etologo, Angela Martiradonna direttrice DiocesiBitonto della Migerntes.