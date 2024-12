Ilrestodelcarlino.it - Baby gang a Treviso: perquisiti alcuni dei partecipanti al tentato omicidio del 22enne di Santa Bona

, 19 dicembre 2024 – Sono scattate oggi le perquisizioni nei confronti di otto giovani – di età compresa tra i 16 e i 19 anni – che sarebbero coinvolti nell’aggressione ai danni di F. F.,di) ferito al collo con una bottiglia rotta nella notte del 12 dicembre. Ad occuparsene è la Squadra mobile della Questura; si sta indagando per. Dieci giovanissimi in totale avrebbero partecipato alla rissa, probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti. Sei di loro sono minorenni. La scorsa settimana, la Questura aveva anche dichiarato che due ragazze – l’una di 17 e l’altra di 19 anni – erano sotto indagine per la vicenda. Prima di essere colpito dal fendente, F. – che in passato è stato un aiuto cuoco – è stato preso a pugni sul volto e derubato del proprio cellulare.