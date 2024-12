Arnautovic via a gennaio? C’è già il sostituto per la Champions

Leggi su Ilnerazzurro.it

Sfida cruciale questa sera per Taremi econtro l’Udinese. Secondo Tuttosport, i due partiranno titolari, determinati a offrire una prestazione convincente per rispondere alle aspettative di Inzaghi, della società e dei tifosi.Taremi, in particolare, punta a lasciarsi alle spalle il periodo di adattamento e ritrovare le medie realizzative che lo hanno contraddistinto negli anni al Porto., invece, è chiamato a riaccendere la scintilla in questa sua seconda avventura in nerazzurro, dopo un avvio in chiaroscuro.In lista andrebbe CorreaSul futuro dell’austriaco restano dubbi: un possibile addio apotrebbe aprire la strada a Correa, che andrebbe a prendere il suo posto nella lista. Tuttavia, l’Inter ha la facoltà di estendere il contratto di, attualmente in scadenza a giugno, fino al 2026.