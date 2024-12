.com - Apple critica le richieste di interoperabilità di Meta, citando rischi per la privacy

Leggi su .com

ledidiper la. L’azienda di Menlo Park spinge per avere accesso di vasta portata allo stack tecnologico del produttore di iPhone appoggiandosi alledell’Unione europea di rendere iOS e iPadOS più interoperabili con i concorrenti.In un tira e molla tra più parti, l’azienda di Cupertino fondata da Steve Jobs tenta di mediare per tenere quanto più chiuso possibile il suo sistema operativo.con? Praticamente impossibile!controe l’UE: l’“un pericolo per la”In un recente sviluppo, l’azienda della mela morsicata ha espresso forti preoccupazioni riguardo alle numerosediavanzate daPlatforms. Secondo, talipotrebbero compromettere lae la sicurezza degli utenti, evidenziando l’intensa rivalità tra i due giganti tecnologici.