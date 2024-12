Anzio fuochi d’artificio illegali pronti alla vendita | scatta il sequestro

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 dicembre 2024- I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di, a seguito di controlli mirati presso gli esercizi commerciali sul territorio, nell’ambito dei servizi preventivi disposti in vista delle festività di fine anno, hanno sequestrato diverse batterie diin esposizione presso un esercizio commerciale, pronte ad essere vendute.Il titolare dell’attività commerciale è stato denunciato all’Autorità competente.I, sebbene siano spesso associati a celebrazioni e feste, presentano significativi rischi per la sicurezza pubblica. Gli incidenti causati da esplosioni accidentali, ustioni e incendi possono avere conseguenze gravi, sia per le persone che per le proprietà. Inoltre, l’uso improprio di petardi eartificiali può portare a situazioni pericolose, specialmente in aree densamente popolate.