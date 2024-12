Andrea Piscina condannato per pedopornografia

Leggi su Dayitalianews.com

a 6 anni di carcere. L’ex conduttore radiofonico era stato arrestato a Milano il 13 giugno scorso per produzione di materiali pedopornografico e violenza sessuale nei confronti di minore adescati su piattaforme social.Lo ha deciso il gup Roberto Crepaldi al termine del processo con rito abbreviato. Il pm Giovanni Tarzia aveva chiesto una pena di 9 anni. Il giudice Crepaldi, che in generale ha condiviso l’impostazione dell’accusa, ha, però, assolto il 25enne, a cui sono state concesse le attenuanti generiche, da un capo di imputazione relativo a un episodio di istigazione nei confronti di due minorenni invitati a riprendere i compagni negli spogliatoi della polisportiva, dove lui era animatore.Richiesta a cui i due ragazzini si sono opposti. Secondo quel che sarebbe emerso dalle indagini, cominciate nell’estate del 2023 per via della denuncia di una mamma di un minorenne,, che al processo ha riconosciuto gli abusi, avrebbe adescato i ragazzini su piattaforme social, presentandosi con falsi nomi come “Alessia”, “Anna” e “Sara”.