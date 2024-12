.com - Al MaXXi di Roma una mostra per celebrare i 60 anni della Nutella

Domani, 20 dicembre, ildiaprirà le sue porte a unaspeciale dedicata a un’icona intramontabile: la. L’esposizione, dal titolo “Joyn! Un viaggio nel mondo”, curata da Chiara Bertini in collaborazione con Ferrero, rende omaggio ai 60celebre crema spalmabile che ha conquistato intere generazioni in tutto il mondo.LasullaalL’evento si presenta come un’esperienza unica e coinvolgente, capace di unire gioco e approfondimento in uno spazio pensato sia per adulti che per bambini. Attraverso un percorso ricco di interazioni, i visitatori avranno l’opportunità di rivivere i ricordi legati a, esplorare le sue campagne pubblicitarie più iconiche e riflettere sull’impatto culturale e sociale che questo prodotto ha avuto nel corso dei decenni.