Tony Effe escluso dal concerto di Capodanno, per il cantante "danni di immagine"

La decisione presa dal Campidoglio di escludere, dopo svariate polemiche che hanno coinvolto politica, associazioni e movimenti femministi, ha suscitato nei confronti del management dell’artista e delle società Vivo Concerti srl e Friends&Partners Spa, organizzatori dell’evento, una reazione non indifferente.In particolare spiccano le parole della presidente Elisa Ercoli dell’associazione Differenza Donna: “idea scellerata, se si è davvero contro la violenza maschile sulle donne e contro la misoginia, le iniziative pubbliche non possono offrire visibilità a chi inneggia a violenza e odio verso la libertà delle donne”“Nel prendere atto della scelta del Comune di Roma di cancellare la presenza dell’artista all’evento pur nel rispetto delle decisioni di tale istituzione e dei suoi organi, dobbiamo rappresentare il nostro vivo stupore e dispiacere poiché tale decisione è stata presa in assenza di alcuna valida motivazione, dopo il raggiungimento di un accordo fra le parti e addirittura dopo l’annuncio e la conferenza stampa in cui veniva annunciata e pubblicizzata la presenza diall’evento” esprimono così gli organizzatori dell’evento.