Superman condiviso un primissimo teaser in attesa del trailer completo

Ilufficiale diuscirà domani, 19 dicembre, ma Warner Bros. e James Gunn offrono un’anteprima di ciò che accadrà con alcune delle prime riprese di Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane. Nel brevevediamo Lois Lane di Brosnahan fissare quello che sembra un telegiornale all’interno della redazione del Daily Planet. È circondata da altri giornalisti del Daily Planet come Jimmy Olsen (Skyler Gisondo), Steve Lombard (Beck Bennett), Cat Grant (Mikaela Hoover) e Ron Troupe (Christopher McDonald). Scritto e diretto da Gunn,ha come protagonista David Corenswet nel ruolo del protagonista Kal-El, alias il reporter del Daily Planet Clark Kent.Nel cast difigurano anche Nicholas Hoult (Lex Luthor), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Edi Gathegi (Mister Terrific), Terence Rosemore (Otis), Anthony Carrigan (Metamorpho), Isabela Merced (Hawkgirl), Nathan Fillion (Guy Gardner), María Gabriela de Faría (The Engineer) e Wendell Pierce ( il direttore del Daily Planet Perry White).