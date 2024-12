Ilfattoquotidiano.it - Renault, Arnaud Belloni: “Le elettriche devono essere belle. Noi curiamo ogni dettaglio”

“Molti costruttori di auto hanno commesso un errore con l’elettrico: hanno immaginato che gli acquirenti di veicoli elettrici non fossero interessati alle auto e hanno fatto macchine brutte, che sembrano dei pesci”. Così, Responsabile Marketing Mondo di, in occasione di un incontro organizzato con la stampa italiana, inizia a raccontare cosa è cambiato nella strategia di comunicazione della Casa della Losanga da quando, chiamato da Luca De Meo, è arrivato a Parigi. Anzi è tornato a Parigi. Si perché, proprio come l’amministratore delegato, anche lui ha iniziato la sua carriera nel 1993 nel team di marketing di.La Renaulution di De Meo non riguarda solo i prodotti ma pervade tutta la cultura del brand, marketing incluso. Quattro anni fa il costruttore francese era sull’orlo del fallimento, perdeva 8 miliardi di euro, ed era fondamentale sistemare l’offerta in termini di prodotti ma anche i problemi legati all’immagine del brand.