Lanazione.it - Quarrata riapre il bando per il progetto "Diventa Nonno e Nonna Vigile"

Torna ail". E’ stato infatti riaperto ildel Comune per offrire opportunità nel volontariato a chi ha già varcato la soglia dei sessant’anni e desidera rendersi utile alla comunità, offrendo un po’ del proprio tempo libero. In particolare chi aderisce alpotrà dare un contributo alla sicurezza dei bambini delle scuole primarie del territorio: in particolare aiutando bambini e bambine ad attraversare la strada in orario di entrata o di uscita da scuola. Tra i requisiti perre, occorre essere residenti nel Comune di, avere tra i sessanta e gli ottanta anni con l’idoneità psicofisica comprovata da certificazione medica, non avere riportato condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali pendenti e godere dei diritti civili e politici.