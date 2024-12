Pmi Premio Cultura + Impresa | iscrizioni aperte per la XII edizione

Leggi su Ildenaro.it

Crescono di numero e sono sempre più motivate le Imprese che investono in Arte eper la propria comunicazione, acquisendo con ‘l’Arts Factor’ un valore distintivo che le rende più competitive, declinando allo stesso tempo la propria missione di Sostenibilità sociale. È una tendenza ormai acquisita nel mondo delle aziende e osservata nel corso delle 11 edizioni del, il riconoscimento voluto da Federculture e The Round Table progetti di comunicazione che dal 2013 seleziona, premia e condivide i migliori progetti realizzati in Italia da aziende, agenzie di comunicazione, organizzazioni no profit, amministrazioni pubbliche, associazioni e fondazionili che hanno attuato con successo una collaborazione pubblico-privato, rafforzando il dialogo sempre più strategico tra imprese e operatorili.