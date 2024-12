Unlimitednews.it - Pecoraro Scanio “Dall’Ars sfida Ecodigital con giovani e imprese”

Leggi su Unlimitednews.it

PALERMO (ITALPRESS) – L’Assemblea regionale siciliana ha ospitato l’evento promosso dalla Retee dall’intergruppo parlamentare: il punto sulle strategie da mettere in atto per coniugare innovazione, rispetto dell’ambiente e sviluppo del territorio.e istituzioni: la Sicilia fa rete per vincere ladell’innovazione. È questo il percorso avviato all’Ars grazie alla costituzione dell’intergruppo interparlamentareche intende fare leva sul potenziale enorme che può derivare dalla transizione green e digitale in termini di sviluppo economico e benessere per i cittadini.Sostenibilità e competitività sono stati i temi al centro dell’evento che si è svolto oggi a Palazzo Reale e che è stato promosso da Jose Marano del M5s, presidente dell’intergruppo parlamentaree da Alfonso, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore della Reteil movimento trasversale che ha portato all’Assemblea regionale siciliana esperti, startup,attivisti e istituzioni per discutere strategie e innovazioni in grado di coadiuvare crescita economica ed occupazionale a necessità climatiche.