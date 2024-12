Abruzzo24ore.tv - Panettone Barbieri: Il più costoso del supermercato ma delude i critici

Milano - Lo chef stellato Brunofirma unMotta che non conquista il palato di esperti e consumatori, nonostante il prezzo elevato. IlMotta firmato da Bruno, celebre giudice di Masterchef, si presenta come uno dei protagonisti più pubblicizzati del Natale 2024, ma l’accoglienza da parte di esperti enon è stata entusiasta. Nonostante il prezzo più alto tra i prodotti da, la qualità complessiva non convince, posizionandolo solo al sesto posto nella classifica di Altroconsumo. La classifica Altroconsumo: Coop batteSecondo l'annuale classifica di Altroconsumo, che combina analisi di laboratorio e prove di assaggio, ildiè nettamente superato da quello del marchio Coop, risultato primo in classifica. Il dato sorprendente è che ilCoop costa circa il 60% in meno rispetto al Motta-, che si attesta su un prezzo di 15,18 euro contro una media generale di 6,36 euro.