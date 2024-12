Nicola Lagioia e la querela di Valditara | Un atto intimidatorio crea un clima di paura

Leggi su Open.online

Gioia ha ricevuto unaper diffamazione dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe. A causa del tweet del ministro accusato di sgrammaticatura. Lo scrittore ha parlato durante la trasmissione di Rai3 Chesarà di Serena Bortone. «Prendevo in giro lo stile di un tweet del ministro. Un tweet nebuloso, sgrammaticato, criticato non solo da me. Ma i miei toni erano pacati. Non ho insultato, mi sono mosso con leggerezza sul filo della presa in giro. L’ironia come forma di dialettica con il potere è il baluardo della democrazia», dice oggiin un’intervista a Repubblica.Una reazione esagerataparla di reazione esagerata nel colloquio con Raffaella De Santis: «Atti del genereno undi. Ho parlato per paradosso, facendo notare che in Italia ci sono stranieri che padroneggiano l’italiano in maniera splendida e che se dovessero sottoporsi a un test lo supererebbero meglio del ministro.