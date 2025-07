La Ferrari parte bene a Silverstone | Hamilton il più veloce nelle Libere 1 Leclerc 4°

Sul circuito di Silverstone, Lewis Hamilton si impone con il miglior tempo nelle prime libere, dimostrando di essere già in forma. Le McLaren di Norris e Piastri seguono da vicino, mentre Charles Leclerc mostra un ottimo ritmo gara, confermando il suo talento. Più distanti, Antonelli e Verstappen devono ancora trovare il ritmo giusto. La prima sessione promette emozioni intense, lasciando intendere che il weekend sarà tutto da vivere.

Lewis chiude davanti a tutti la prima sessione di prove libere a Silverstone. Le McLaren di Norris e Piastri sono comunque vicine. Bravo anche Leclerc, non distante dai primi e autore di un buon ritmo gara. Più distanti Antonelli e Verstappen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Ferrari parte bene a Silverstone: Hamilton il più veloce nelle Libere 1. Leclerc 4°

