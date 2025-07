Rugby un’Italia ferita affronta l’armata sudafricana

Prepararsi a un match che promette spettacolo e emozioni forti, l’Italia di rugby si appresta a sfidare l’armata sudafricana a Pretoria. Un’occasione imperdibile per dimostrare il valore degli azzurri e scrivere nuove pagine di passione sportiva. Menoncello e compagni sono pronti a dare tutto sul campo: sarà una battaglia avvincente che deciderà il futuro del Tour estivo 2025. La sfida è alle porte, e l’Italia...

Sabato 5 luglio l’Italia affronterà il Sudafrica a Pretoria, nel secondo test match del Tour estivo 2025. Il calcio d’inizio è previsto per le 17.10 (diretta su Sky Sport Max) e per gli azzurri sarà una sfida durissima, con Gonzalo Quesada che deve fare a meno di diverse pedine, mentre Rassie Erasmus ha scelto una formazione di assoluto livello. L’ Italia arriva dopo la vittoria da record contro la Namibia, ma Menoncello e compagni devono azzerare tutto, consci che gli Springboks sono ben altra formazione. Basta citare i nomi di Kolbe, de Allende, Pollard, Etzebeth o Marx per far capire che i padroni di casa hanno scelto un XV esperto e di talento, non lasciando spazio a turnover clamorosi per affrontare l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, un’Italia ferita affronta l’armata sudafricana

