Retegui verso l’Arabia? L’Atalanta ha già il sostituto | arriva dalla Serie A

Mateo Retegui potrebbe presto approdare in Arabia Saudita, lasciando l’Atalanta. La società bergamasca, però, ha già pronto il suo sostituto proveniente dalla Serie A, pronto a rafforzare il reparto offensivo. Rimani con noi per scoprire chi è il nuovo volto che prenderà il suo posto e come questa mossa cambierà le strategie del club nerazzurro.

L’attaccante italiano può finire in Saudi Pro League e la società bergamasca avrebbe già in mente il sostituto: ecco chi arriverebbe dal mercato (LaPresse) – SerieANews.com Circolano in maniera insistente le voci di un trasferimento di Mateo Retegui in Arabia Saudita. Negli scorsi giorni vi abbiamo riportato del forte interesse da parte dell’Al-Qadsiah per il centravanti naturalizzato italiano. Il capocannoniere della scorsa stagione ha attirato le attenzioni della società saudita, pronta a fare follie per il giocatore. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Retegui verso l’Arabia? L’Atalanta ha già il sostituto: arriva dalla Serie A

In questa notizia si parla di: sostituto - retegui - arabia - atalanta

L’Atalanta può perdere Retegui dopo un’offerta folle dall’Arabia: dal Napoli il possibile sostituto - L'offerta dall'Arabia per Retegui scuote il mondo del calcio: cifre da capogiro che potrebbero cambiare le sorti dell'Atalanta.

#DAVID IN POLE, MA… È Jonathan David l’obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco della #Juventus, ma non mancano le alternative Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i piani B portano a #Retegui dell’Atalanta e #Jackson del Ch Vai su Facebook

Atalanta - Search Vai su X

L'Atalanta può perdere Retegui dopo un'offerta folle dall'Arabia: dal Napoli il possibile sostituto; Follie per Retegui dall'Arabia: l'offerta per cartellino e ingaggio è pazzesca!; Atalanta, offerta ufficiale dall'Al-Qadsiah per Retegui: il sostituto dalla Serie A?.

L’Atalanta può perdere Retegui dopo un’offerta folle dall’Arabia: dal Napoli il possibile sostituto - Cifra pazzesca all'Atalanta e ingaggio da capogiro per l'attaccante ... Riporta fanpage.it

Atalanta, è arrivata l’offerta per Retegui: la cifra e i possibili sostituti - Franco Capalbo L’Arabia Saudita tenta Mateo Retegui, che a questo punto potrebbe anche lasciare la Serie A e ... Si legge su msn.com