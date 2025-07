Cambiano le bollette di luce e gas ecco le importanti novità per tutti gli italiani

Se sei tra gli italiani che si interrogano sulle recenti novità nelle bollette di luce e gas, sei nel posto giusto. Dal 1° luglio, cambiamenti significativi entreranno in vigore, con fornitori obbligati a rispettare nuove normative e l’introduzione di bonus automatici fino a 200 euro per molte famiglie. Scopri tutte le novità per risparmiare e gestire al meglio le tue utenze. Leggi tutto per essere sempre aggiornato e non farti cogliere impreparato!

Novità importantissima per le bollette di luce e gas. Dal 1 luglio, cambia tutto per gli utenti. Fornitori obbligati a uniformarsi alla normativa E' cominciata da giugno l'erogazione del bonus da 200€ sulle bollette di luce e gas, disponibile automaticamente per le famiglie con una certificazione ISEE depositata fino a 25.000 euro.

Economia a Terni: giù bollette di luce e gas, prezzi biglietti aerei aumentati fino al 30% - A Terni, le bollette di luce e gas registrano un calo significato, mentre i prezzi dei biglietti aerei aumentano drasticamente, con incrementi fino al 30%.

