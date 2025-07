Wesley alla Roma con l’aiuto dell’Everton

La Roma si prepara a fare un passo importante sul mercato, puntando a rinforzare la rosa di Gasperini con il talento brasiliano Wesley, classe 2003. Grazie alla collaborazione strategica con l’Everton, proprietario dei Friedkin, i giallorossi cercano di rispettare i limiti del fair play finanziario senza rinunciare alla qualità . Nei prossimi giorni, potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale: Wesley alla Roma, un affare che potrebbe rivoluzionare il reparto difensivo e dare nuova linfa alla squadra.

I giallorossi si stanno muovendo sul mercato per mettere a disposizione del nuovo tecnico Gasperini i primi rinforzi. Nelle prossimi giorni si proverĂ  a chiudere per il terzino del Flamengo, Wesley, classe 2003, sfruttando la sponda dell'Everton, di cui i Friedkin sono proprietari, per consentire alla Roma di rispettare i limiti del fair play finanziario. WESLEY-ROMA: CI PENSA L'EVERTON? I giallorossi, su precisa indicazione di mister Gasperini, che ha sempre basato il suo gioco sulle corsie esterne, si sono fiondati con decisione sul terzino brasiliano, cercando di battere la concorrenza della Juventus, anch'essa molto interessata al giocatore.

