Cina | cascata magica ipnotizza visitatori nel Jiangxi

Nel cuore del Jiangxi, una cascata magica e ipnotizzante cattura l’attenzione di visitatori affascinati. Grazie a un’illusione ottica sorprendente, l’acqua pare scomparire alla base, creando un’esperienza visiva unica nel suo genere. Questo spettacolo affascinante invita gli avventurieri a scoprire un angolo di meraviglia naturale e ingegneristica. Per vivere questa straordinaria esperienza, non perdere il video completo.

Con un’illusione ottica, una cascata artificiale nella provincia cinese del Jiangxi sembra scomparire alla base, attirando molti visitatori nell’area panoramica circostante. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma633532463353242025-07-04cina-cascata-magica-ipnotizza-visitatori-nel-jiangxi Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: “cascata magica” ipnotizza visitatori nel Jiangxi

In questa notizia si parla di: cascata - visitatori - jiangxi - cina

Cina: “cascata magica” ipnotizza visitatori nel Jiangxi - Con un'illusione ottica, una cascata artificiale nella provincia cinese del Jiangxi sembra scomparire alla base, attirando molti visitatori nell'area ... Lo riporta romadailynews.it

Cina, la cascata Hukou stupisce i visitatori | Video Sky - La cascata Hukou sul Fiume Giallo, in Cina, ha impressionato i visitatori per via dei suoi paesaggi spettacolari. Segnala video.sky.it