Andrea Bargnani, il "Mago" della pallacanestro italiana e internazionale, ha lasciato il parquet nel 2018 per dedicarsi a nuove sfide. Ora, come socio e brand ambassador di Pick and Roll, sta contribuendo a rivoluzionare il mondo del basket in Italia, promuovendo cultura, rispetto e innovazione. La sua storia è un esempio di passione e rinascita, dimostrando che anche dopo il ritiro, il legame con il basket rimane forte e vitale.

Le strade di Andrea Bargnani e della pallacanestro non si sono mai allontanate. Il Mago, prima scelta assoluta dei Toronto Raptors nel Draft della Nba del 2006, ha detto basta all’attivitĂ agonistica nel gennaio del 2018. Oggi vive a Bologna e da poco è un nuovo socio e brand ambassador di Pick and Roll, startup italiana che sta rivoluzionando il modo in cui i giocatori di basket si connettono, facilitando la ricerca di campi da gioco in tutto il mondo grazie a un’applicazione geolocalizzata. Il Corriere dello Sport, con Fabrizio Fabbri, lo ha intervistato. Cosa l’ha convinto di questo progetto? «Il fatto di poter soddisfare il bisogno di tanti, tantissimi direi, di trovare un campo di 3 contro 3 in qualche parte del pianeta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bargnani e il basket: «In Italia non c’è la cultura del rispetto delle strutture. Lo scemo che spacca un ferro lo trovi sempre»

