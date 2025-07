Ultim’ora Mondiale per Club | FIFA accusata di corruzione | Prese mazzette per condizionare il torneo

Ultim'ora scottante dal mondo del calcio: la FIFA è sotto accusa per corruzione, con presunte mazzette destinate a condizionare il prestigioso Mondiale per Club. Mentre le polemiche infiammano gli stadi, il torneo continua a far parlare di sé, tra affollamenti scarsi e temperature insopportabili. È il momento di indagare più a fondo su questa complicata vicenda che potrebbe rivoluzionare il futuro del calcio globale. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti.

Caos totale durante il Mondiale per Club. La FIFA sarebbe stata accusata di corruzione per aver percepito delle mazzette. Il nuovo Mondiale per Club iniziato oramai da diverse settimane sta generando più di qualche polemica. Dagli stadi enormi ma vuoti vista la poca affluenza, passando per il caldo torrido che invade le città che ospitano le partite, sino a una possibile accusa di corruzione rivolta alla FIFA stessa. Per la prima volta nella storia la competizione si sta disputando con 32 squadre.

