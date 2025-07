Esplosione al distributore di Roma il sindaco Gualtieri | Soccorritori hanno evitato conseguenze più tragiche

Un'esplosione al distributore di benzina a Roma ha scosso la città, ma grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, si sono evitati esiti più drammatici. Il sindaco Gualtieri, presente sul posto, rassicura sulla gestione della crisi e annuncia misure di sicurezza e controllo ambientale. La città si stringe intorno alle persone coinvolte, mentre si lavora per garantire la normalità e la sicurezza di tutti.

A seguito dell'esplosione di una pompa di benzina a via Gordiani a Roma "sono state evacuate le tre palazzine sulla via parallela, Arpa sta predisponendo una verifica per il controllo della qualità dell'aria, il Comune sta predisponendo un punto di assistenza". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presente sul posto dell'esplosione. "L'impatto è stato terribile.- ha aggiunto – ha provocato feriti ma senza conseguenze tragiche, stiamo monitorando la situazione dei feriti, ma non sembrano gravi. Tra i feriti ci sono 9 operatori delle forze dell'ordine e una ventina di civili, due sono ustionati di cui uno forse in condizioni più gravi, gli altri sono tutti codici gialli".