Anche i farmaci ‘soffrono’ il caldo vademecum Aifa con le raccomandazioni

L’estate porta con sé non solo il desiderio di relax, ma anche sfide per la salute, come il rischio che i farmaci si deteriorino a causa del caldo e dell’afa. L’Aifa ha diffuso un vademecum essenziale per proteggere le tue medicine, offrendo semplici raccomandazioni per garantirne l’efficacia. Segui i consigli: il benessere inizia dalla corretta conservazione dei tuoi medicinali.

(Adnkronos) – Caldo, afa e i farmaci ‘soffrono’. Ma cosa accade davvero ai medicinali? L’Aifa ha pubblicato un post con le opportune raccomandazioni: “Tieni i farmaci in ambienti freschi e asciutti e verifica sempre sul foglio illustrativo modalità e temperature di conservazione; controlla aspetto, odore e colore dei tuoi medicinali, consultando il medico o il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Anche i farmaci ‘soffrono’ il caldo, vademecum Aifa con le raccomandazioni

In questa notizia si parla di: farmaci - soffrono - caldo - aifa

AICARM lancia un grido d’allarme: da mesi il Ritmodan, farmaco fondamentale per chi convive con la cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, è introvabile. Dietro ogni carenza di farmaci ci sono persone che dipendono da questi medicinali per mantenere una qu Vai su Facebook

L'elenco dei farmaci da tenere d'occhio; Stipsi, ne soffrono 13 milioni di italiani, cresce l'abuso di lassativi; Farmaci in vacanza: i consigli dell’AIFA, Agenzia del Farmaco.

Anche i farmaci 'soffrono' il caldo, vademecum Aifa con le raccomandazioni - L'Aifa ha pubblicato un post con le opportune raccomandazioni: "Tieni i farmaci in ambienti freschi e asciutti e ... Si legge su msn.com

Caldo e farmaci, dagli ormoni all'insulina e non solo: i danni provocati dalle alte temperature - I medicinali non sono immuni dalle alte temperature e trascurare le loro esigenze può comportare rischi per la salute, specialmente se si seguono terapie croniche. msn.com scrive