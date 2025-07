Turchia | maestro evidenzia legame duraturo tra porcellana di Iznik e Cina

L’artigiano turco Adil Can Guven ha dedicato decenni a preservare e innovare l’antica arte delle piastrelle di Iznik, ricollegandola alle radici profonde della porcellana cinese. Un legame storico che attraversa i secoli e le culture, testimoniando un’arte che unisce continenti e tradizioni. Scopri di più sul suo lavoro e sulla storia affascinante di questa connessione millenaria visitando il video al link riportato.

L’artigiano turco Adil Can Guven ha trascorso decenni a far rivivere e progredire l’arte delle piastrelle di Iznik. In un’intervista a Xinhua, ha sottolineato il legame storico tra la porcellana cinese e la ceramica di Iznik. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma633532063353202025-07-04turchia-maestro-evidenzia-legame-duraturo-tra-porcellana-di-iznik-e-cina Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it