Atalanta è tutto vero | cessione lampo di Retegui e scelto il sostituto

L’Atalanta si prepara a una mossa sorprendente: la possibile cessione di Retegui, richiesto da un’offerta irrinunciabile dall’Arabia Saudita. La decisione potrebbe avere ripercussioni importanti sulla squadra e sul mercato di gennaio. Fabrizio Romano conferma l’interessamento e il dialogo aperto tra le parti. La domanda ora è: Retegui deciderà di cambiare rotta o resterà fedele alla Dea? Solo il tempo lo rivelerà, ma le novità sono dietro l’angolo.

L’Atalanta potrebbe ragionare concretamente sulla cessione di Retegui. L’attaccante dell Nazionale Italiana, infatti, avrebbe ricevuto una super offerta dall’Arabia Saudita. Non è escluso che il diretto interessato possa aprire concretamente all’addio Ora è arrivata anche la conferma: secondo quanto sottolineato da Fabrizio Romano, l’ Atalanta avrebbe ricevuto un’offerta dall’Arabia Saudita per Retegui, e lo stesso giocatore starebbe riflettendo sulla nuova opportunità in vista del futuro. Primo contatto reale e concreto, ma attenzione all’evolversi della situazione. Su Retegui resta vigile anche l’interesse del Milan di Allegri, ma di fronte a un’offerta contrattuale dall’Arabia Saudita, il club rossonero non potrà controbattere e rilanciare. 🔗 Leggi su Tvplay.it