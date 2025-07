Uomini e Donne | nuovo sfogo di Raffaella Scuotto dopo la rottura con Brando Ephrikian

Raffaella Scuotto, ex protagonista di Uomini e Donne, torna a scuotere i cuori dei suoi follower con un emozionante e sincero sfogo sui social. Dopo la rottura con Brando Ephrikian, la giovane si apre condividendo il dolore e le difficoltà affrontate, denunciando le ingiuste critiche e superficialità ricevute online. Un momento di grande vulnerabilità che ci ricorda quanto sia importante l’empatia e il rispetto, anche nel mondo digitale.

Raffaella Scuotto, ex protagonista di Uomini e Donne, è tornata a parlare pubblicamente della recente rottura con Brando Ephrikian. A distanza di pochi giorni dall'annuncio ufficiale, la ragazza ha scelto i social per raccontare il difficile momento emotivo che sta vivendo. In un video pubblicato tramite il suo canale broadcast, Raffaella si è lasciata andare a un lungo sfogo, denunciando la cattiveria e la superficialità di molti utenti sui social media. Uomini e Donne news: il ringraziamento di Raffaella Scuotto. Lo sfogo di Raffaella Scuotto parte da un semplice ringraziamento pubblicato nelle sue Instagram Stories: "Grazie mille a tutti per i messaggi".