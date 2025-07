Scoperta drammatica | 71enne trovato morto dopo giorni di silenzio

Un dramma scuote il tranquillo borgo di Poggio Umbricchio: un 71enne, Mario Ferrucci, è stato trovato morto dopo giorni di silenzio e mistero. La comunità si stringe nel dolore mentre carabinieri e pompieri lavorano senza sosta per fare luce su questa triste vicenda. Le indagini sono in corso, ma la domanda che tutti si pongono è: cosa ha portato alla tragica fine di un uomo tanto amato?

Teramo - Poggio Umbricchio in subbuglio dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un pensionato settantunenne: vicini, carabinieri e pompieri al lavoro per chiarire la vicenda. Nel tranquillo borgo di Poggio Umbricchio, frazione di Crognaleto (TE), è stato rinvenuto senza vita il corpo di Mario Ferrucci, 71 anni, dato per disperso da più giorni. I vicini, insospettiti dall’assenza di movimento e dal mancato riscontro al telefono, hanno contattato le autorità, allertando 118, vigili del fuoco e carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe deceduto presumibilmente da almeno un giorno, per cause naturali riconducibili a un improvviso malore. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv