RaiSport la redazione sfiducia ancora Petrecca | proclamati tre giorni di sciopero

Lo scontro tra la redazione di RaiSport e il direttore Paolo Petrecca si intensifica, con i giornalisti che ribadiscono la loro sfiducia e proclamano tre giorni di sciopero. Un gesto forte che evidenzia le tensioni interne e la crisi di fiducia nel management. La situazione rischia di compromettere la qualità dell'informazione sportiva, sollevando interrogativi sul futuro della redazione e sulla trasparenza delle decisioni editoriali. La questione ha infatti superato il semplice ambito professionale, diventando un vero e proprio banco di prova per l’indipendenza del settore.

Lo scontro tra la redazione di RaiSport e il direttore Paolo Petrecca non accenna a placarsi. Dopo aver respinto a fine maggio il piano editoriale, i giornalisti hanno ribadito la sfiducia nei confronti di Petrecca. Durante l’assemblea della redazione sportiva in 47 hanno votato favorevolmente (uno solo il voto contrario) per proclamare lo stato d’agitazione e tre giorni di sciopero. Come riportato da Calcio e Finanza, l’ipotesi è che la protesta possa avere luogo a inizio campionato di Serie A. Nella nota diffusa dalla redazione, è stato contestato a Petrecca non soltanto il piano editoriale ma anche il ruolo della donna all’interno dell’azienda: «Una cosa sono i talent, altro sono le vallette e la stagione delle vallette è passata senza rimpianti». 🔗 Leggi su Lettera43.it